Налоговые поступления от турбизнеса выросли в КБР за девять месяцев почти на 70%

НАЛЬЧИК, 6 декабря. /ТАСС/. Налоговые поступления от предприятий туристско-рекреационной отрасли Кабардино-Балкарии (КБР) за девять месяцев 2019 года увеличились на 70%, сообщил в пятницу журналистам и. о. министра курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"В прошлом году объем оказанных услуг в туристско-рекреационной отрасли КБР возрос на 18% по сравнению с 2017 годом, а по налоговым платежам рост составил 12%. За девять месяцев 2019 года услуги показали рост почти на 80% и, по подтвержденным налоговиками показателям, что больше всего меня радует, рост налоговых поступлений за этот период составил 69%", - сказал Шогенцуков.

Он отметил, что такой существенный рост стал возможен, потому что предприятия, работающие в отрасли, стали выходить из тени. "Это будет постепенно расти. Мы нашли определенный механизм и во взаимодействии со всеми органами эту работу продолжаем", - добавил он.

По его данным, туристический поток в прошлом году в республике составил 552 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2017 году. За девять месяцев 2018 года турпоток составил 420 тыс., а за такой же период 2019 года - 480 тыс., рост составил 14%.

Шогенцуков также отметил, что наиболее популярное у туристов направление Приэльбрусье за летний период приняло больше туристов, ранее здесь наибольший наплыв наблюдался в зимний период. "Если говорить по Приэльбрусью, в прошлом году был рост на 14%. Сейчас уже по итогам девяти месяцев 2019 года - 20%. Это объясняется тем, что лето было хорошее, было много туристов по сравнению с прошлыми годами", - резюмировал чиновник.