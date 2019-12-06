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ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62

В следующем году пройдут их испытания

РЫБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Серийный выпуск российского двигателя для многоцелевого легкого вертолета Ка-62 планируется начать в 2023 году, сообщил журналистам индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

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"До конца первого квартала 2020 года намечен выпуск конструкторской документации для испытаний узлов двигателя в составе автономных установок и начало испытаний узлов. Сертификат типа на двигатель ВК-1600В планируется получить в апреле 2023 году, в этом же году планируется начать его серийное производство", - сказал он.

По словам Сердюкова, "ОДК-Климов" разрабатывает газотурбинные двигатели для вертолетов класса Ка-62 с возможностью модернизации под типы летательных аппаратов взлетной массой до 6,5 тонны.

В конце декабря этого года компания планирует получить заключение на эскизный проект двигателя, сказал он.

Серийное производство вертолета с иностранным двигателем планируется начать в 2020 году.

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