{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курские депутаты приняли бюджет региона на 2020 год с дефицитом в 730 млн рублей

Большую часть денег направят на развитие образования и здравоохранения

КУРСК, 6 декабря. /ТАСС/. В пятницу депутаты Курской областной думы во втором и окончательном чтении приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета в следующем году составит 730 млн рублей, а на 2021 год в регионе заложен бездефицитный бюджет. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального парламента Ирина Туркина.

"Сегодня депутаты приняли бюджет на 2020 год: его доходы составит 63,2 млрд рублей, расходы - 63,9 млрд рублей, дефицит прогнозируется в размере 730 млн рублей", - сказала она.

Туркина уточнила, что бюджет сохранит социальную направленность, большая его часть будет направлена на развитие образования, здравоохранения, социальной помощи населению, физической культуры и спорта.

Доходы бюджета Курской области 2019 года составляют 63,3 млрд рублей, расходы - 65,9 млрд рублей, дефицит составляет более 2,6 млрд рублей.

По словам Туркиной, на 2021 год депутаты запланировали бездефицитный бюджет, а на 2021 - профицитный.

"На 2021 год доход и расход запланированы в сумме [по] 61,5 млрд рублей, а в 2022 году - доходы 60,8 млрд и расходы 60,2 млрд рублей, то есть профицит бюджета составит 569 млн рублей", - пояснила собеседница агентства.

Государственный долг региона на 1 января 2020 года составит 8,57 млрд рублей.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Проект нового Лесного кодекса России внесут в правительство во II квартале 2021 года
Вице-премьер Константин Чуйченко отметил, что документ является основополагающим и требует большой проработки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС