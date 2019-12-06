Курские депутаты приняли бюджет региона на 2020 год с дефицитом в 730 млн рублей

КУРСК, 6 декабря. /ТАСС/. В пятницу депутаты Курской областной думы во втором и окончательном чтении приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета в следующем году составит 730 млн рублей, а на 2021 год в регионе заложен бездефицитный бюджет. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального парламента Ирина Туркина.

"Сегодня депутаты приняли бюджет на 2020 год: его доходы составит 63,2 млрд рублей, расходы - 63,9 млрд рублей, дефицит прогнозируется в размере 730 млн рублей", - сказала она.

Туркина уточнила, что бюджет сохранит социальную направленность, большая его часть будет направлена на развитие образования, здравоохранения, социальной помощи населению, физической культуры и спорта.

Доходы бюджета Курской области 2019 года составляют 63,3 млрд рублей, расходы - 65,9 млрд рублей, дефицит составляет более 2,6 млрд рублей.

По словам Туркиной, на 2021 год депутаты запланировали бездефицитный бюджет, а на 2021 - профицитный.

"На 2021 год доход и расход запланированы в сумме [по] 61,5 млрд рублей, а в 2022 году - доходы 60,8 млрд и расходы 60,2 млрд рублей, то есть профицит бюджета составит 569 млн рублей", - пояснила собеседница агентства.

Государственный долг региона на 1 января 2020 года составит 8,57 млрд рублей.