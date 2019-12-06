Путин заявил, что Россия не использует экономические рычаги для давления на партнеров

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ не будет использовать рычаги экономического давления несмотря на любую политическую конъюнктуру.

"Если вы обратили внимание, мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так будет и в будущем", - сказал российский лидер на встрече с представителями бизнеса Германии.

Путин поблагодарил участников встречи за то, что они работают на российском рынке и проявляют интерес к продолжению этой деятельности. "Хотел бы отметить, наша совместная работа позитивно отражается и на социальной сфере, это сохранение и увеличение количества рабочих мест, это развитие производств, это стабильность на различного рода рынках в Европе и в мире в целом", - сказал президент РФ.

Открывая встречу, Путин подчеркнул, что контакты в таком формате стали уже традицией, это четвертая встреча российского лидера с руководителями крупнейших компаний из Германии. Он предложил обменяться мнениями по перспективным проектам в различных областях.

По данным главы российского государства, на сегодняшней день немецкие инвестиции в экономику РФ превысили $20 млрд, а встречные российские - почти $10 млрд. Всего в России присутствует порядка 5 тыс. компаний с участием немецкого капитала, а их совокупный оборот составляет $50 млрд, Германия занимает второе место среди внешних торговых партнеров России после Китая. "Совсем недавно Германия занимала первое место, я надеюсь, что мы к этой ситуации еще вернемся", - сказал российский лидер.

По его словам, РФ стремится развивать долгосрочные связи с бизнесменами ФРГ, что отвечает стратегическим интересам страны. "Германия - один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы безусловно отвечать долгосрочным интересам обоих государств", - сказал он.

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