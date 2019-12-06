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Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

По словам президента, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину
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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями бизнеса Германии.

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"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - сказал Путин. - Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. "Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал президент, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

"Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что разговор о транзите газа напрямую связан с экономической целесообразность. "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности", - подчеркнул президент России.

Поставки энергоносителей в Германию

Говоря об энергетическом сотрудничестве с Германией, Путин подчеркнул, что Россия обеспечивает ее потребности в энергоносителях более, чем на треть. По его данным, по нефти показатель составляет 33%, по природному газу - 35%. При этом в прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газа - 55,5 млрд кубометров.

Путин напомнил, что российско-германское взаимодействие в сфере энергетики насчитывает ни одно десятилетие - еще в 70-е годы прошлого века наши страны успешно реализовали знаковый тогда проект "Газ в обмен на трубы". "И с тех пор европейские потребители надежно, без перебоев снабжаются российским газом", - напомнил Путин.

Он добавил, что несколько лет назад Россия и Германия успешно реализовали проект строительства газопровода "Северный поток - 1" протяженностью 1224 километра и мощностью 55 млрд кубометров газа в год, по этой трубе российский газ поступает в Европу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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