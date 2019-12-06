{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае

Американская компания планирует производить на этом предприятии 1 тыс. автомобилей в неделю

ТАСС, 6 декабря. Власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство американских автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае. Об этом сообщило в пятницу Министерство промышленности и информатизации Китая.

Ведомство включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации. Субсидии будут предоставлены шанхайскому заводу Tesla. На этом предприятии американская компания планирует производить 1 тыс. автомобилей в неделю. Выпуск первой партии Tesla Model 3 с данного завода запланирован на 25 января 2020 года.

Автомобили на новых источниках энергии - это транспортные средства, работающие на двигателе гибридного типа, на электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Китай планирует повысить объемы продаж таких автомобилей до 25% от общего числа машин, которые будут проданы к 2025 году.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об "умных счетчиках"
Спикер Совета Федерации добавила, что в апреле вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, в ходе которого прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС