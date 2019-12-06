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Московский НПЗ завершил ремонт производственных комплексов

Всего выполнили более 200 крупных мероприятий по повышению экологичности и энергоэффективности производства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский НПЗ "Газпром нефти" в срок завершил осенний плановый ремонт производственных комплексов. В общей сложности выполнено более 200 крупных мероприятий по повышению экологичности и энергоэффективности производства, сообщает компания.

"На 12 установках прошли работы по замене змеевиков нагревательных элементов, ремонту трубопроводов, теплообменников, холодильного оборудования, внутренних устройств колонн. Технологические объекты, не задействованные в ремонте, продолжали работу в штатном режиме и обеспечили выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом", - отмечает компания.

"Масштабная комплексная диагностика и своевременная замена оборудования позволяют повысить эффективность производства. Четкая координация действий ремонтных бригад предприятия и подрядных организаций, а также строгий контроль обеспечили высокий уровень производственной безопасности. Выполненный ремонт малого технологического кольца гарантирует его дальнейшую бесперебойную работу", - отметил заместитель генерального директора МНПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко.

Программу по комплексной модернизации Московского НПЗ компания реализует с 2011 года, инвестиции в которую превышают 250 млрд рублей. Благодаря этому завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2021 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.

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Россия
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