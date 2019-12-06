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Газовый конфликт России и Украины

Трехсторонняя встреча по газу ЕС, России и Украины может пройти в течение декабря

Представитель Еврокомиссии также сообщил, что Евросоюз приветствует прямые переговоры по газу Москвы и Киева

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Дата трехсторонней министерской встречи по газу России, ЕС и Украины для согласования условий поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января 2020 года еще не согласована, "Еврокомиссия работает над ее проведением в течение декабря", сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"ЕС приветствует прямые переговоры по газу России и Украины и работает над проведением трехсторонней министерской встречи в течение декабря", - сообщил представитель ЕК, отвечая на вопрос о дате министерских консультаций.

Ранее сообщалось, что трехсторонние консультации могут состояться 5 декабря, если "Газпром" и "Нафтогаз" будут к ним готовы. Однако эта дата не была подтверждена всеми сторонами, и консультации не состоялись.

На будущей встрече стороны планируют обсудить условия транзита российского газа через Украину с 2020 года и прямые поставки газа в страну.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, обсуждались ежегодные поставки 15 млрд куб. м газа с 2020 года.

Диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".

В новость была внесена правка (15:30 мск) – передается с исправлением дня недели в первом абзаце.

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Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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