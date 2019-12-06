Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об "умных счетчиках"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом она заявила в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Мы аплодировали принятию 27 декабря 2018 года закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". Закон приняли - ура. И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство, сроки - 1 июля 2020 года. Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли - закон приняли, а дальше - тишина", - возмутилась Матвиенко.

Она напомнила, что вице-премьер Дмитрий Козак провел в апреле совещание, в ходе которого "прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения". "Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен? Время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, что это за безответственность! Есть, наверное, заместитель министра [энергетики], кто за это отвечает? Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность", - подчеркнула спикер.