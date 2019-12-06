Проект нового Лесного кодекса России внесут в правительство во II квартале 2021 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Внесение проекта Лесного кодекса в правительство запланировано на II квартал 2021 года. Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Константин Чуйченко на ежегодном совещании спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Еще одно поручение, о котором мы сказали, касалось разработки новой редакции Лесного кодекса. Зная, какое пристальное внимание Совет Федерации уделяет охране лесов и борьбе с его незаконной вырубкой, в соответствии с планом-графиком, внесение документа в правительство запланировано во II квартале 2021 года", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что документ является основополагающим и требует большой проработки, поэтому срок создания документа достаточно большой - полтора года.