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Hyundai обсуждает с Росатомом создание инфраструктуры в РФ для водородных автомобилей

Компания является одним из первых автопроизводителей в мире, выпускающих автомобили на водородном топливе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Hyundai Motor планирует начать поставки автомобилей, работающих на водородном топливе, на российский рынок, компания ведет переговоры с Росатомом о создании инфраструктуры для этой категории транспорта. Об этом сообщила управляющий директор Hyundai Motor в странах СНГ Анна Панарина в ходе Национального промышленного форума.

"Есть проблема с инфраструктурой... С Росатомом у нас была встреча. Мы с ними обсуждаем возможность использования водородного топлива и поставки сюда водородных автомобилей", - сказала она.

Панарина уточнила, что инфраструктуры для использования водородных автомобилей в России пока нет.

Hyundai Motor является одним из первых автопроизводителей в мире, выпускающих автомобили на водородном топливе. Компания на некоторых рынках предлагает две модели водородных автомобилей.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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