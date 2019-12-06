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Власти Якутии направят на развитие сельского хозяйства в 2020 году около 9 млрд рублей

Заместитель министра сельского хозяйства региона Прокопий Николаев отметил, что сельское хозяйство активно развивается и в арктических, и в центральных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют направить в 2020 году на развитие сельского хозяйства в регионе 9 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Прокопий Николаев.

"В бюджете Якутии ежегодно предусматривается около 9 млрд рублей на реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Ранее говорилось о сокращениях в республиканском бюджете на 3 млрд рублей. Сейчас мы отработали с Минэкономики [Якутии] и Минфином [Якутии] и восполняем эти потери - выходим на уровень 2019 года. Постараемся сохранить поддержку", - сказал Николаев на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что сельское хозяйство активно развивается и в арктических, и в центральных районах. По его словам, за последние два года в центральных районах большого оттока населения не наблюдается, в то время как в арктическом районе он продолжается. Николаев выделил четыре арктических района, где происходят стабилизация и естественный прирост населения: Оленекский эвенкийский национальный район, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) район, Жиганский национальный эвенкийский район и Эвено-Бытантайский национальный район.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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