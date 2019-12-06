Росстат рассказал о росте цен на гречку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11% по сравнению с данными за октябрь. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Существенно подорожала крупа гречневая - на 11%. В 29 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 15% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2% соответственно", - сообщило ведомство.

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку. Ранее она говорила, что ФАС решила выяснить достоверность сообщений о росте оптовых цен на гречневую крупу совместно со своими территориальными управлениями и Российской ассоциацией мукомольных и крупяных предприятий. Региональные управления ФАС инициировали ряд проверок продуктовых магазинов, например, в Татарстане, Омской, Ленинградской, Калининградской и Томской областях.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную.