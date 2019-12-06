В Томске разработали уникальную технологию по выращиванию клубники в арктических условиях

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Томская компания "Глубокое солнце" разработала уникальные теплицы, которые позволяют выращивать клубнику при полном отсутствии солнца и почвы в условиях Крайнего Севера. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правительству региона содействовать внедрению технологии в проектах по освоению Арктики.

"Клубника выращивается методом гидропоники (выращивание растений без грунта на питательных растворах - прим. ТАСС) в полностью закрытой экосистеме без солнечного света. Все разработки полностью наши. Главный плюс - клубнику можно выращивать даже в условиях вечной мерзлоты, причем благодаря теплу от светильников и инфракрасному излучению не требуется отопление", - рассказал ТАСС руководитель компании "Глубокое небо" и разработчик технологии Кирилл Орлов.

По его словам, технология уникальна системами автоматизации, которые сами поддерживают необходимый клубнике микроклимат. "Подкормка растений осуществляется методом гидропоники, есть освещение. Помещение утепляется и изолируется светоотражающими материалами, а автоматика уже подбирает необходимые условия", - отметил разработчик.

Губернатор региона Сергей Жвачкин, познакомившись с уникальной технологией, поручил на агрономическом собрании Томской области в пятницу вице-губернатору Андрею Кнорру оказать содействие в ее продвижении на рынках арктической зоны России, передает корр. ТАСС. В ближайшее время с участием Орлова в администрации региона пройдет совещание, посвященное решению этого вопроса.

"Нашей технологией заинтересовались и за рубежом - вчера приезжали иностранцы, которые в Великобритании и вообще по всему миру продают теплицы для выращивания клубники - они сказали, что ничего подобного еще не было", - отметил Орлов. Один из представителей компании уточнил ТАСС, что технология уже тестируется двумя аграриями в условиях Крайнего севера РФ - в Петропавловске-Камчатском на глубине 1,4 км под землей и на Чукотке. Идут переговоры и с другими предпринимателями.

Орлов добавил, что один куст дает минимум 1 кг ягоды в год. "На одном светильнике можно вырастить 50 кустов. Это натуральная, вкусная, экологически чистая ягода. По деньгам - примерно тысяча рублей на одно растение - для технологии выращивания в условиях вечной мерзлоты это недорого", - считает разработчик.