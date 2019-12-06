Первый ледокол проекта 22220 введут в эксплуатацию в конце 2020 года

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Новый атомный ледокол "Арктика", головное судно проекта 22220 универсальных атомоходов, будет введен в эксплуатацию до конца следующего года. Об этом в пятницу заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время визита на ФГУП "Атомфлот".

"Весной следующего года "Арктика" придет в Мурманск, до конца года встанет в промышленную эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, еще два ледокола проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - уже спущены на воду, срок эксплуатации ледоколов данного проекта рассчитан на 40 лет, что позволит выполнить все планы по развитию Севморпути (СМП). "Мы взяли на себя ответственность за реализацию федерального проекта СМП. Наша цель - осуществить мечту всех русских моряков: добиться круглогодичной перевозки по СМП, в том числе в восточном направлении", - сказал глава Росатома.

В апреле 2019 года вышло постановление правительства РФ о завершении в 2020 году строительства головного универсального атомного ледокола "Арктика" стоимостью около 37 млрд рублей. Изначально его планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, но Росатом сообщал, что Объединенная судостроительная корпорация просила перенести сроки ввода "Арктики".

Два последующих серийных ледокола - "Сибирь" и "Урал" - должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 г., пятого - на 2027 г. В настоящее время в эксплуатации находятся атомные ледоколы "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" мощностью 40 МВт, ресурс которых продлен до 2027 года, ледокол "50 лет Победы" мощностью 60 МВт.