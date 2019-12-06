Матвиенко призвала Минсельхоз разработать амбициозный план по развитию семеноводства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает катастрофичным положением дел в сфере отечественного семеноводства и призывает Министерство сельского хозяйства РФ разработать амбициозный план по его развитию.

"По семеноводству просто катастрофа. Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без энергетики? Где мы уж точно зависимы от наших зарубежных партнеров, так это в этой сфере. Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице, но, когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, это меня, правда, добило", - сказала Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она подчеркнула, что сейчас повсеместно в хозяйствах используются импортные семена. Спикер Совфеда отметила, что с 90-х годов отечественное семеноводство "полностью зарубили". "Казалось бы, Минсельхозу надо бить в набат, ходить в правительство, объединять усилия с Министерством образования и науки, с Академией наук разработать четкий амбициозный план [по развитию отечественного семеноводства]", - сказала Матвиенко.

"Эта тема очень острая, мы ждем конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля", - добавила она.