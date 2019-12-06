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"Атомфлот" увеличил выручку более чем в 10 раз за 10 лет

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, этого удалось достичь благодаря совместным усилиям предприятия и госкорпорации

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Атомфлот", управляющее российскими атомными ледоколами, с 2009 года увеличило выручку более чем в 10 раз - до 9,5 млрд рублей по прогнозу на текущий год. Как сообщил в Мурманске во время визита в ФГУП "Атомфлот" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, этого удалось достичь благодаря совместным усилиям предприятия и госкорпорации "Росатом", в состав которой "Атомфлот" вошел в 2008 году.

"2009 год Атомфлот встречал в составе госкорпорации "Росатом", за это время научились вместе работать, решать более сложные задачи. Более чем в 10 раз возросла выручка "Атомфлота", в этом году она превысит 9,5 млрд рублей", - сказал Лихачев.

Как ранее сообщали на "Атомфлоте", с 2010 года интенсивность работы российских атомных ледоколов в Арктике выросла почти вдвое - с 156 до 270 суток в год. В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют четыре атомных ледокола - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач".

Атомфлот (ФГУП "Атомфлот") - предприятие по эксплуатации и обслуживанию атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

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