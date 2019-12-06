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Правительство планирует в 2020 году запустить электронную базу подзаконных актов

Как сообщил вице-премьер РФ Константин Чуйченко, ее презентация состоится в декабре 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское правительство рассчитывает в 2020 году запустит работающую электронную базу по подзаконным актам, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании верхней палаты российского парламента со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти заявила, что работа по подзаконным актам ведется неудовлетворительно, и есть необходимость в создании электронной базы, "чтобы было понятно, кто срывает сроки".

"Ситуация с подзаконными актами, действительно, неудовлетворительная. Не считаю нужным оправдываться. Хочу сказать, что мы делаем в этом направлении. Вы упомянули о создании электронной базы [подзаконных актов], мы ее создаем, и в декабре у нас уже будет презентация этого продукта. Надеемся, что в начале следующего года он заработает", - сказал Чуйченко на совещании в ответ на заявление Матвиенко.

Он уточнил, что работа по созданию базы началась в мае 2019 года. На создание продукта ушло полгода, так как решался вопрос с безопасностью. "Готовы предоставить [Совету Федерации] доступ в эту базу", - добавил Чуйченко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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