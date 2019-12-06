Томская область планирует удвоить производство рапса к 2025 году

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Аграрии Томской области увеличат производство одной из самых важных для экспорта сельхозкультур - рапса - с 28 тыс. тонн в год до 50 тыс. тонн для обеспечения мощностей нового завода по его переработке. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Жвачкин.

Новый завод по производству рапсового масла стоимостью 1,2 млрд рублей открылся под Томском в ноябре. Продукцию предприятия "Сибирская олива" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") будут экспортировать в Китай и юго-восточную Азию. Мощность переработки завода - 60 тыс. тонн в год, на такие объемы он выйдет к 2021 году. Как сообщил на открытии вице-губернатор Андрей Кнорр, в настоящее время в регионе собирается около 28 тыс. тонн рапса в год.

"По рапсу вы знаете, что мы запустили завод, у него загруженность пока 50% из Томской области. Поэтому, пожалуйста, сейте, продавайте. По рапсу тысяч 50 тонн в год мы должны сеять. Сейчас есть сбыт, никуда его везти не надо", - сказал Жвачкин на агрономическом собрании, где определялись цели и задачи растениеводства в регионе до 2025 года.

Глава региона уточнил, что эту нишу аграрии должны занять раньше их коллег из других регионов, которые будут поставлять на томский завод недостающие 50%.

Также он подчеркнул, что до 2024 года экспорт продукции АПК из Томской области должен вырасти в пять раз - до $60 млн в год. "Эта амбициозная цель нам по плечу. Например, за девять месяцев этого года хозяйства области экспортировали зерновые культуры на $2,4 млн, что на 20% выше годового плана. Томскую пшеницу, ячмень и овес активно покупают Турция, Египет, Латвия, Армения и другие страны", - уточнил глава региона.

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств, которые производят более 19 тыс. тонн продукции в год. Большая ее часть вывозится за пределы региона, в том числе за рубеж. Также в регионе планировалось производить рапсовое масло для поставок на рынки Китая и стран Балтии, строится вторая очередь завода по переработке рапса с общим объемом инвестиций около 1 млрд рублей.