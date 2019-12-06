Рыбакам Камчатки передали траулер "Командор", построенный в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Траулер-сейнер проекта SK-3101R "Командор", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) передали камчатским рыбакам в Калининграде в пятницу. На судне торжественно поднят российский флаг, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сейчас уже строим 43 новых рыбопромысловых судна на отечественных верфях, по сути дела рыболовецкая отрасль сейчас занимает треть по объему заказов среди гражданского судостроения "Объединенной судостроительной корпорации". Это, на самом деле очень важно, потому что это дает работу непосредственно, конечно и верфям, и это дает, на самом деле, новые условия работы, новое качество работы для наших рыбаков", - сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он добавил, что в стране, идет модернизация промыслового флота и отечественные верфи справляются с этой задачей вопреки прогнозам скептиков. Передача заказчику второго промыслового судна, построенного в Калининграде, по его словам, очередное доказательство этого.

Траулер-сейнер "Командор" - второй из тройки таких судов, которые строятся на ПСЗ по контракту с рыболовецким колхозом им. Ленина, базирующимся в Петропавловске-Камчатском. Головное судно проекта - траулер "Ленинец" было заложено на калининградской верфи в июле 2016 года, спущено на воду в ноябре 2017 года, а 28 ноября этого года прибыло на Камчатку, проследовав от Калининграда до Петропавловска-Камчатского по Южному морскому пути.

"Командор", после оформления всех необходимых документов, отправится к дальневосточным берегам тем же путем. Третий траулер серии - "Ударник", сейчас готовится к началу швартовных испытаний.

Проект траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).