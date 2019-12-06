Газовый конденсат исключили из базы расчета квоты в сделке ОПЕК+

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в итоге приняли решение по исключению газового конденсата из базы расчета квот в рамках сделки по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Утвердили учет добычи квоты нефти без конденсата. По методике, которой сегодня пользуется ОПЕК", - сказал он.

Россия в I квартале 2020 года дополнительно сократит суточную добычу нефти на 70 тыс. баррелей. Таким образом, квота страны достигнет 300 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак.

"Было принято решение странами ОПЕК и "не ОПЕК" суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. Что касается России, то из этой цифры дополнительное сокращение добычи в первом квартале составит 70 тыс. баррелей, то есть наша квота будет составлять 300 тыс. баррелей [в сутки] на первый квартал", - сказал Новак.

По его словам, решение по усилению сокращения добычи нефти было принято на основании анализа, который был представлен мониторинговой группой, техническим комитетом. "Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны", - пояснил министр.

Сокращение добычи

Министр энергетики РФ уточнил, что решение ОПЕК+ по усилению сокращения добычи нефти направлено на недопущение дисбаланса на рынке в I квартале 2020 года.

"Что касается принятых решений, безусловно, эти все решения выверенные, тщательно обсужденные и основанные, в первую очередь,... на том, чтобы в первом квартале [2020 года] не допустить дестабилизации на рынке", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ действует с начала 2017 года и неоднократно пролонгировалось. Соглашение предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Квота России в сделке - 228 тыс. баррелей в сутки.