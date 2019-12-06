{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Газовый конденсат исключили из базы расчета квоты в сделке ОПЕК+

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил также, что Россия в I квартале 2020 года дополнительно сократит суточную добычу нефти на 70 тыс. баррелей

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в итоге приняли решение по исключению газового конденсата из базы расчета квот в рамках сделки по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Утвердили учет добычи квоты нефти без конденсата. По методике, которой сегодня пользуется ОПЕК", - сказал он.

Россия в I квартале 2020 года дополнительно сократит суточную добычу нефти на 70 тыс. баррелей. Таким образом, квота страны достигнет 300 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак.

"Было принято решение странами ОПЕК и "не ОПЕК" суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. Что касается России, то из этой цифры дополнительное сокращение добычи в первом квартале составит 70 тыс. баррелей, то есть наша квота будет составлять 300 тыс. баррелей [в сутки] на первый квартал", - сказал Новак.

По его словам, решение по усилению сокращения добычи нефти было принято на основании анализа, который был представлен мониторинговой группой, техническим комитетом. "Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны", - пояснил министр.

Сокращение добычи 

Министр энергетики РФ уточнил, что решение ОПЕК+ по усилению сокращения добычи нефти направлено на недопущение дисбаланса на рынке в I квартале 2020 года.

"Что касается принятых решений, безусловно, эти все решения выверенные, тщательно обсужденные и основанные, в первую очередь,... на том, чтобы в первом квартале [2020 года] не допустить дестабилизации на рынке", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ действует с начала 2017 года и неоднократно пролонгировалось. Соглашение предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Квота России в сделке - 228 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС