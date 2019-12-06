Глава РФПИ: германский бизнес обеспокоен ослаблением экономики ЕС из-за санкций

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Представители деловых кругов Германии на встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечали, что Европа экономически слабеет без активного сотрудничества с Россией. Об этом заявил журналистам по итогам встречи Путина с членами Восточного комитета германской экономики глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Россия все больше и больше сотрудничает с Китаем. Газовые маршруты идут в Китай и, соответственно, европейский бизнес, безусловно, этим обеспокоен. Концепция Европы от Лиссабона до Владивостока звучала несколько раз как действительно очень важная концепция, что экономически Европа без активного сотрудничества с Россией слабеет", - сказал Дмитриев.

По его словам, на встрече прозвучало, что санкции вредят Европе с точки зрения конкурентоспособности. Глава РФПИ отметил, что европейские партнеры это четко понимают.

"Это была крайне позитивная, теплая встреча. Безусловно, все признают, что Европа сейчас находится в значимом риске отставания от Соединенных Штатов, от Китая из-за тех санкций, которые им навязали США", - сказал Дмитриев.