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Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

Ранее компания подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в мировой истории

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется, что стоимость нефтяной компании Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

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"Скоро", - сказал он, отвечая на вопрос, когда стоимость компании достигнет $2 трлн.

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в мировой истории - $25,6 млрд.

Цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций, из которых две трети пришлись на институциональных инвесторов, остальные - на розничных.

Переподписка в ходе IPO стала четырехкратной. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.

Теги
Саудовская Аравия
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