Минпромторг предоставит германскому бизнесу специальный путеводитель в 2020 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ разрабатывает путеводитель по государственной информационной системе промышленности (ГИСП) для германских инвесторов и представит его в начале 2020 года, говорится в сообщении министерства.

"Вся необходимая информация [в ГИСП] стала основой отдельного сервиса - путеводителя для немецких инвесторов, благодаря которому предприниматели ФРГ пошагово смогут ознакомиться с возможностями для инвестиций и всей законодательной базой", - отмечают в министерстве.

В Минпромторге уточняют, что в конце июня был заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) с компанией Volkswagen. Также такой контракт с "Автотором" заключила BMW, компания будет развивать свое производство в Калининграде, а "Сев-Евродрайв" открыла центр приводной техники в Ленинградской области и уже анонсировала планы по созданию производственных площадок еще в двух российских городах - Новосибирске и Тольятти.

Также в ведомстве отметили, что многие российские компании имеют дочерние предприятия или реализуемые проекты в Германии. Среди них ВТБ, Сбербанк, "Газпром", "Мечел", "Яндекс", Кировский завод, разработчик программного обеспечения в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики "Abbyy", "Лаборатория Касперского", лесоперерабатывающая "Илим-Тимбер", "Р-Фарм", производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов "Технониколь".