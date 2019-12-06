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Торговая война

В США заявили, что откажутся от сделки с Китаем в случае невыполнения всех требований

По словам представителя Белого дома Лоуренса Кадлоу, соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда президент Дональд Трамп намерен повысить пошлины на некоторые китайские товары

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако президент США Дональд Трамп откажется от него, если не будут выполнены требования американской стороны. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNBC.

"Президент много раз говорил, что если сделка не будет хорошей, если не будет гарантий предотвращения будущих краж [американских технологий], а принудительные меры [не будут отвечать нашим требованиям], мы откажемся от сделки", - указал Кадлоу. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент стороны успешно ведут переговоры и достигли значительного прогресса.

"Сделка близка. Сейчас она, наверное, даже ближе, чем в середине ноября", - подчеркнул он. Кадлоу при этом отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая. "У нас нет каких-либо условных сроков, но факт состоит в том, что 15 декабря остается важной датой в отношении того, будут ли повышены тарифы", - указал он.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

Теги
СШАКитайЧилиСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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