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Урожай овощей открытого грунта на Ставрополье в 2019 году увеличился на 33%

Лидерами по сбору овощей стали Нефтекумский, Изобильненский и Ипатовский городские округа

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Уборку овощей открытого грунта завершили на Ставрополье. Аграрии в 2019 году собрали 186,4 тыс. тонн овощей, что на 33% больше, чем в 2018 году, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставрополья собрано 186,4 тыс. тонн овощей открытого грунта. Этот показатель на 33% выше, чем в 2018 году - 142 тыс. тонн. При этом в сельхозпредприятиях собрано 77,3 тыс. тонн, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 109 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В частности, аграрии собрали лук, капусту, свеклу столовую, морковь, огурцы, томаты, болгарский перец и зелень.

По данным пресс-службы, набольшее количество собранных овощей отмечается в Нефтекумском (50,2 тыс. тонн), Изобильненском (42,5 тыс. тонн) и Ипатовском (22,8 тыс. тонн) городских округах.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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