В Минэнерго прокомментировали слова Матвиенко о реализации закона об "умных счетчиках"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России разработало и внесло в установленном порядке в правительство России все подзаконные акты по внедрению "умных" приборов учета с 1 июля 2020 года, сообщили журналистам в Минэнерго.

Что такое "умные" счетчики воды и электричества. И зачем им нужен интернет

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что министр энергетики России Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии

"Основной акт - проект постановления правительства России "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" разработан в установленные сроки, прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство России 16 августа 2019 года, по итогам согласительного совещания в аппарате правительства был доработан и направлен в правительство 1 ноября 2019 года".