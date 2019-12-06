{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились скорректировать условия сделки

С 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки
Описание
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседании в пятницу договорились скорректировать условия сделки по сокращению добычи нефти на первый квартал. Теперь с 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, то есть на 0,5 млн баррелей в сутки больше к текущей квоте. Цель изменений - не допустить дисбаланса рынка в условиях низкого спроса в зимний период.

На эту тему

Согласилась увеличить свой вклад в сокращение добычи и Россия, чья квота выросла почти на треть. Взамен Москва не будет учитывать добычу газового конденсата в договоренностях, что позволит ей решить наболевший вопрос с исполнением условий сделки.

Эффект неожиданности

Зимние переговоры альянса ОПЕК+ начинались с разговоров о возможном продлении ограничений по добыче, которые истекают в марте. В отсутствие официальных комментариев журналисты и аналитики гадали, на какой срок может быть продлена сделка и сохранятся ли ее условия.

На этом фоне мало кто поверил в заявление министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана в преддверии встречи о том, что сокращение добычи надо усилить как минимум на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако именно к этому сценарию склонился мониторинговый комитет, состоящий из министров восьми стран-участниц, рекомендовав в четверг углубить сокращение добычи даже не на 400, а на 500 тыс. баррелей в сутки к действующей квоте.

На эту тему
Генсек ОПЕК: мир и впредь будет нуждаться в нефти

После долгих шестичасовых переговоров страны ОПЕК согласовали это решение, посвятив большую часть времени заседания вопросу о персональных уровнях добычи.

Как выяснилось, Саудовская Аравия больше не намерена мириться со слабой дисциплиной исполнения соглашения в альянсе. Ираку и Нигерии, чья уровни добычи редко соответствуют принятым ограничениям, были предъявлены требования исправиться и выполнять в строгом соответствии и возросшие обязательства. Двусторонние дискуссии по этому вопросу длились несколько часов. Но на финальной пресс-конференции министры и Ирака, и Нигерии пообещали выполнить свои квоты на 100% уже в декабре. В противном случае Саудовская Аравия пригрозила нарастить добычу.

"Наш добровольный вклад [в дополнительное снижение] продолжится, только если мы увидим, что все [страны] делают то, что обязались делать", - сказал министр энергетики этого государства, принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции.

Фактор газа

Трудности с полным выполнением договоренностей были и у России, которая с начала 2019 года, по сути, сокращала на 100% от плана только в мае и июне. Отчасти это объясняется ростом добычи газового конденсата из-за запуска новых газовых проектов в России, говорил министр энергетики Александр Новак. Поэтому он настоял на том, чтобы этот жидкий углеводород больше не учитывался ОПЕК в российской квоте.

Союзники России согласились с просьбой, и с 1 января добыча конденсата для всех стран ОПЕК+ (в первую очередь для России) учитываться в статистике больше не будет. Это позволит решить проблему недовыполнения, пояснял Новак.

На эту тему
Эксперты надвое сказали. Насколько точны нефтяные прогнозы?

Новые газовые проекты на Ямале (СПГ-заводы "Новатэка"), а также запуск в декабре ресурсной базы газопровода "Сила Сибири" способствовали бурному росту производства стабильного газового конденсата, который, по сути, не идет на экспорт как нефть, а используется в основном в нефтехимии, также говорил министр.

Новак подчеркивал, что в ноябре 2019 года по новой методике без учета конденсата Россия перевыполнила бы свою квоту, сократив добычу фактически не 228, а 232 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Решение ОПЕК, а затем и ОПЕК+ сокращать больше пошло на руку и Саудовской Аравии. Котировки Brent на новостях о решении поднимались почти до $65 за баррель, что создало благоприятный фон для IPO Saudi Aramco, которое стало крупнейшим в истории.

Квота Саудовской Аравии после решения вырастет. С 1 января королевство будет сокращать добычу на 498 тыс. баррелей в сутки - до 9,74 млн баррелей в сутки.

Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 6 марта. На ней, как ожидается, и будет рассмотрен вопрос о возможном продлении договоренностей.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичНигерияИракРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Ульяновские фермеры смогут продавать продукцию с помощью электронной ярмарки
Корпорация развития промышленности и предпринимательства региона займется оцифровкой услуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС