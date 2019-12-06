Страны ОПЕК+ договорились скорректировать условия сделки

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседании в пятницу договорились скорректировать условия сделки по сокращению добычи нефти на первый квартал. Теперь с 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, то есть на 0,5 млн баррелей в сутки больше к текущей квоте. Цель изменений - не допустить дисбаланса рынка в условиях низкого спроса в зимний период.

Согласилась увеличить свой вклад в сокращение добычи и Россия, чья квота выросла почти на треть. Взамен Москва не будет учитывать добычу газового конденсата в договоренностях, что позволит ей решить наболевший вопрос с исполнением условий сделки. Эффект неожиданности Зимние переговоры альянса ОПЕК+ начинались с разговоров о возможном продлении ограничений по добыче, которые истекают в марте. В отсутствие официальных комментариев журналисты и аналитики гадали, на какой срок может быть продлена сделка и сохранятся ли ее условия. На этом фоне мало кто поверил в заявление министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана в преддверии встречи о том, что сокращение добычи надо усилить как минимум на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако именно к этому сценарию склонился мониторинговый комитет, состоящий из министров восьми стран-участниц, рекомендовав в четверг углубить сокращение добычи даже не на 400, а на 500 тыс. баррелей в сутки к действующей квоте.

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После долгих шестичасовых переговоров страны ОПЕК согласовали это решение, посвятив большую часть времени заседания вопросу о персональных уровнях добычи. Как выяснилось, Саудовская Аравия больше не намерена мириться со слабой дисциплиной исполнения соглашения в альянсе. Ираку и Нигерии, чья уровни добычи редко соответствуют принятым ограничениям, были предъявлены требования исправиться и выполнять в строгом соответствии и возросшие обязательства. Двусторонние дискуссии по этому вопросу длились несколько часов. Но на финальной пресс-конференции министры и Ирака, и Нигерии пообещали выполнить свои квоты на 100% уже в декабре. В противном случае Саудовская Аравия пригрозила нарастить добычу. "Наш добровольный вклад [в дополнительное снижение] продолжится, только если мы увидим, что все [страны] делают то, что обязались делать", - сказал министр энергетики этого государства, принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции. Фактор газа Трудности с полным выполнением договоренностей были и у России, которая с начала 2019 года, по сути, сокращала на 100% от плана только в мае и июне. Отчасти это объясняется ростом добычи газового конденсата из-за запуска новых газовых проектов в России, говорил министр энергетики Александр Новак. Поэтому он настоял на том, чтобы этот жидкий углеводород больше не учитывался ОПЕК в российской квоте. Союзники России согласились с просьбой, и с 1 января добыча конденсата для всех стран ОПЕК+ (в первую очередь для России) учитываться в статистике больше не будет. Это позволит решить проблему недовыполнения, пояснял Новак.

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