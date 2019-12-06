Страны ОПЕК+ договорились скорректировать условия сделки

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседании в пятницу договорились скорректировать условия сделки по сокращению добычи нефти на первый квартал. Теперь с 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, то есть на 0,5 млн баррелей в сутки больше к текущей квоте. Цель изменений - не допустить дисбаланса рынка в условиях низкого спроса в зимний период.
Согласилась увеличить свой вклад в сокращение добычи и Россия, чья квота выросла почти на треть. Взамен Москва не будет учитывать добычу газового конденсата в договоренностях, что позволит ей решить наболевший вопрос с исполнением условий сделки.
Эффект неожиданности
Зимние переговоры альянса ОПЕК+ начинались с разговоров о возможном продлении ограничений по добыче, которые истекают в марте. В отсутствие официальных комментариев журналисты и аналитики гадали, на какой срок может быть продлена сделка и сохранятся ли ее условия.
На этом фоне мало кто поверил в заявление министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана в преддверии встречи о том, что сокращение добычи надо усилить как минимум на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако именно к этому сценарию склонился мониторинговый комитет, состоящий из министров восьми стран-участниц, рекомендовав в четверг углубить сокращение добычи даже не на 400, а на 500 тыс. баррелей в сутки к действующей квоте.
После долгих шестичасовых переговоров страны ОПЕК согласовали это решение, посвятив большую часть времени заседания вопросу о персональных уровнях добычи.
Как выяснилось, Саудовская Аравия больше не намерена мириться со слабой дисциплиной исполнения соглашения в альянсе. Ираку и Нигерии, чья уровни добычи редко соответствуют принятым ограничениям, были предъявлены требования исправиться и выполнять в строгом соответствии и возросшие обязательства. Двусторонние дискуссии по этому вопросу длились несколько часов. Но на финальной пресс-конференции министры и Ирака, и Нигерии пообещали выполнить свои квоты на 100% уже в декабре. В противном случае Саудовская Аравия пригрозила нарастить добычу.
"Наш добровольный вклад [в дополнительное снижение] продолжится, только если мы увидим, что все [страны] делают то, что обязались делать", - сказал министр энергетики этого государства, принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции.
Фактор газа
Трудности с полным выполнением договоренностей были и у России, которая с начала 2019 года, по сути, сокращала на 100% от плана только в мае и июне. Отчасти это объясняется ростом добычи газового конденсата из-за запуска новых газовых проектов в России, говорил министр энергетики Александр Новак. Поэтому он настоял на том, чтобы этот жидкий углеводород больше не учитывался ОПЕК в российской квоте.
Союзники России согласились с просьбой, и с 1 января добыча конденсата для всех стран ОПЕК+ (в первую очередь для России) учитываться в статистике больше не будет. Это позволит решить проблему недовыполнения, пояснял Новак.
Новые газовые проекты на Ямале (СПГ-заводы "Новатэка"), а также запуск в декабре ресурсной базы газопровода "Сила Сибири" способствовали бурному росту производства стабильного газового конденсата, который, по сути, не идет на экспорт как нефть, а используется в основном в нефтехимии, также говорил министр.
Новак подчеркивал, что в ноябре 2019 года по новой методике без учета конденсата Россия перевыполнила бы свою квоту, сократив добычу фактически не 228, а 232 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Решение ОПЕК, а затем и ОПЕК+ сокращать больше пошло на руку и Саудовской Аравии. Котировки Brent на новостях о решении поднимались почти до $65 за баррель, что создало благоприятный фон для IPO Saudi Aramco, которое стало крупнейшим в истории.
Квота Саудовской Аравии после решения вырастет. С 1 января королевство будет сокращать добычу на 498 тыс. баррелей в сутки - до 9,74 млн баррелей в сутки.
Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 6 марта. На ней, как ожидается, и будет рассмотрен вопрос о возможном продлении договоренностей.