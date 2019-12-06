Ульяновские власти увеличат в 2020 году бюджет фонда промышленности на 200 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Бюджет регионального фонда развития промышленности Ульяновской области в 2020 году вырастет с 330 до 535 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Сергей Морозов в инвестиционном послании, с которым он выступил на пленарном заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

"За счет дополнительных доходов в течение года увеличим на 200 млн рублей бюджет регионального фонда промышленности с 330 млн рублей до 535 млн рублей. Сумму займа промышленным и агропромышленным предприятиям на одного заемщика увеличим до 50 млн рублей", - сказал он.

Морозов добавил, что это позволит увеличить до 250 млн рублей объем софинансирования из федерального Фонда развития промышленности. Губернатор поставил задачу уделить особое внимание мерам поддержки для социального бизнеса. "Нам важно, чтобы частный бизнес приходил в дошкольное и музыкальное образование, спортшколы, чтобы формировалась конкуренция, и у родителей были условия для выбора. Пойдем по пути выравнивания условий их работы с государственными образовательными учреждениями", - уточнил он.

Губернатор пояснил, что, в частности, негосударственным школам искусств и спортивным школам будут выделяться бесплатные земельные участки для строительства учреждений. Им также будет оказана помощь в создании инженерной инфраструктуры и компенсироваться расходы на арендную плату в случае аренды помещений.

Увеличение площадей индустриального парка

Морозов также сообщил, что Ульяновские власти в связи с востребованностью вдвое увеличат площади индустриального парка "Платформа" на территории портовой особой экономической зоны "Ульяновск".

Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, ранее была увеличена до 324,7 га.

"Строительство под ключ индустриального парка "Платформа" в особой экономической зоне "Ульяновск", "ДИП-мастер" в Димитровграде оказалось успешным опытом. Площади парков очень востребованы и на сегодня полностью заполнены. В Ульяновской области уже идет строительство второй очереди парка, его площадь удвоится с 14 тыс. до 29 тыс. кв. метров", - сказал Морозов. По его словам, дополнительно к 120 действующим рабочим местам будут созданы еще 320. "Объем инвестиций в создание нового производства составит 850 млн рублей. Это и бюджетные, и частные средства", - отметил он.

По словам губернатора, в 2020 году запланировано строительство газогенераторной станции для выработки электроэнергии на территории особой зоны. "Резиденты ОЭЗ после запуска энергетической станции смогут снизить стоимость электроэнергии в два раза", - уточнил Морозов.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря прошли закупочные сессии, работал ряд секций и дискуссионных площадок.

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