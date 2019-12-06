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General Motors и LG Chem вложат $2,3 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей

Компании построят в США один из крупнейших в мире заводов по производству литий-ионных аккумуляторов для электрокаров

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский автоконцерн General Motors и южнокорейская компания LG Chem построят в штате Огайо один из крупнейших в мире заводов по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, инвестиции в создание предприятия, которое по своим масштабам сравнимо с заводом Gigafactory компании по производству электромобилей Tesla, составят $2,3 млрд. Строительство в районе города Лордстаун планируется начать в середине 2020 года.

По данным газеты, на предприятии будут заняты 1100 рабочих и оно сможет производить за год аккумуляторы суммарной емкостью 30 гигаватт-часов.

Эти аккумуляторы планируется устанавливать на электромобили General Motors, в частности, на новый грузовик, который компания планирует презентовать в 2021 году.

В конце марта General Motors объявила о намерении инвестировать $300 млн в производство новых электромобилей марки Chevrolet на базе существующей модели Chevrolet Bolt EV.

По данным портала InsideEVs, объем продаж электромобилей в США в 2018 году составил 361 307 штук, он вырос по сравнению с предыдущим годом на 81%.

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США
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