"ВТБ Лизинг" опроверг сообщения об эксплуатации самолетов бизнес-авиации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "ВТБ Лизинг" не имеет в своем парке или в распоряжении аффилированных структур самолетов бизнес-авиации. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Дмитрий Ивантер.

"На тот момент (в 2017 году) компания владела флотом из девяти бортов. В настоящее время эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было физическим лицам и аффилированным структурам. "ВТБ Лизинг" не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему", - сказал он, комментируя появившуюся в интернете информацию о якобы принадлежащих компании самолетах.

"До 2015 года авиализинг занимал большую долю портфеля "ВТБ Лизинг", - напомнил он. "Самолеты бизнес-авиации приобретались в разные годы для различных операторов. "ВТБ Лизинг" не занимался их обслуживанием и не финансировал их операционную деятельность, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи", - пояснил Ивантер.

"После краха "Трансаэро" "ВТБ Лизинг" принял решение о поэтапном выходе из авиационного бизнеса. Ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 году самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям", - сказал гендиректор. "Продажа всех самолетов осуществлялась исключительно на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами", - добавил он.