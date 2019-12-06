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Ульяновские власти создадут логистические хабы в Азии и на Ближнем Востоке в 2020 году

По словам губернатора региона Сергея Морозова, хабы позволят осуществлять доставку, хранение и администрирование отправляемых на экспорт товаров, обеспечивать соблюдение всех таможенных процедур
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов зачитывает инвестиционное послание на 2020 год Наталья Хороших/ТАСС
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов зачитывает инвестиционное послание на 2020 год
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Торгово-логистические центры Ульяновской области появятся в Азии и на Ближнем Востоке в следующем году. Об этом в пятницу сообщил губернатор Сергей Морозов в инвестиционном послании, с которым он выступил на пленарном заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

Торгово-логистический хаб "Сделано в Ульяновской области" начал работу в Чехии в конце сентября. Через площадку осуществляется поиск партнеров для предприятий Ульяновской области, проводятся переговоры между региональным бизнесом и иностранными компаниями, продвигаются региональные бренды, оказывается помощь ульяновским компаниям в открытии собственных представительств за рубежом и создании совместных предприятий на территории другого государства.

"К открытому в 2019 году торгово-логистическому центру в Праге создадим аналогичные в Азии и на Ближнем Востоке в 2020 году", - сказал Морозов. Он добавил, что подобные центры учреждаются для сопровождения и вывода товаров "под ключ", продвижения и поиска партнеров. Это также позволит осуществлять доставку, хранение и администрирование отправляемых на экспорт товаров, обеспечивать соблюдение всех таможенных процедур. По словам губернатора, резидентами первого торгово-логистического центра в Праге стали более 10 ульяновских компаний.

Создание второй ТОР

Также глава региона рассказал, что работа по формированию территории опережающего социально-экономического развития в городе Инзе Ульяновской области завершится до конца 2020 года. 

Город Инза - вторая территория опережающего социального развития на территории области, первая была создана в городе Димитровграде.

"До конца текущего года мы планируем завершить создание ТОСЭР "Инза". В бюджете региона на следующий год предусмотрено более 50 млн рублей на проектирование и строительство производственного корпуса на ее территории", - сказал он. Морозов добавил, что на данный момент подписаны соглашения с 11 резидентами, которые намерены реализовать свои проекты в ТОСЭР.

В июле председатель правительства региона Александр Смекалин сообщал ТАСС, что в числе резидентов - компании по производству строительных материалов, минеральных порошков, а также занятые в сфере деревообрабатывающей промышленности и пищевого кластера. По его словам, общий объем заявленных инвестиций превышает 1 млрд рублей.

Муниципальные экономические зоны

В 2021-2022 годах в регионе также появятся муниципальные экономические зоны с различными мерами поддержки бизнеса. 

"В 2020-2021 годах сформируем особые муниципальные экономические зоны, на которых будут действовать региональные преференции. Это льготные налоговые режимы, относящиеся к ведению субъекта, возможность компенсации арендных платежей", - сказал Сергей Морозов на пленарном заседании форума.

Губернатор добавил, что на начальном этапе планируется создать четыре-пять таких территорий на всю область. Он уточнил, что каждый муниципалитет сформирует индивидуальный план инвестиционного развития до 2024 года. "Мы запустим систему регулярного менеджмента в инвестиционной деятельности глав муниципалитетов", - отметил глава региона.

По словам губернатора, в каждом муниципалитете будет сформировано Агентство развития для работы с инвесторами и малым бизнесом. Новая структура займется сопровождением бизнес-проектов. "Агентство будет единым окном для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета. Оно будет выполнять и функции МФЦБ (многофункционального центра для бизнеса)", - пояснил Морозов.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе губернатора с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также иностранные представители. В рамках работы форума 5-6 декабря прошли закупочные сессии, работал ряд секций и дискуссионных площадок.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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