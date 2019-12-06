Путин обсудит с Лукашенко дорожные карты интеграции двух стран

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с очередным рабочим визитом. О проведении этой встречи лидеры двух стран договорились в Бишкеке в конце ноября. Как сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ходе предстоящих контактов будут рассмотрены "вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела".

Поиск компромисса

8 декабря Белоруссия и РФ отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, теперь стороны работают над согласованием 31 дорожной карты. В ноябре после семичасовых переговоров с российским премьером глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас заявил, что стороны подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Тогда же Дмитрий Медведев отметил, что правительства продолжат работу по согласованию позиций, и, в случае необходимости, главы кабминов всегда могут созвониться или договориться о новой личной встрече.

В итоге такой контакт состоялся днем ранее запланированных переговоров Путина и Лукашенко. Медведев и Румас прилетели в Сочи.

Главной целью их переговоров был поиск развязок по остающимся несогласованным дорожным картам по интеграции.

По оценке Румаса, по состоянию на утро 6 декабря спорных вопросов оставалось 16. Премьер Белоруссии сообщил при этом, что своей задачей-минимум он видит вынесение правительствами на рассмотрение глав государств трех-четырех вопросов, по которым не достигнуты договоренности, задачей-максимум - договориться по всем вопросам. "Но учитывая, что эти вопросы очень важные и главы государств все равно будут в них погружаться, было бы правильным, чтобы правительства внесли согласованные вопросы, по которым примут окончательно решение президенты", - сказал Румас.

Газ преткновения

Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что считает справедливой цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Она, как утверждают в Минске, составляет около $70 за 1 тыс. куб. м. При этом цена на российский газ для республики в этом году установлена на уровне $127 за 1 тыс. куб. м.

В Минске скептически смотрят на перспективы в этой сфере. Лукашенко заявил, что газовые переговоры были провалены. "О какой можно говорить дальнейшей интеграции [с РФ], если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа", - заявил белорусский лидер на встрече с членами парламента республики.

Также он выразил недовольство вводимыми российской стороной ограничениями на поставки белорусского продовольствия, условиями работы белорусских автоперевозчиков в РФ. "Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования, - заявил глава Белоруссии. - Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные".

Цена интеграции

Более того, Александр Лукашенко все на той же встрече с парламентариями за несколько дней до переговоров с Путиным максимально накалил информационный фон. Он заявил, что Белоруссия "никогда не собиралась и не собирается входить в состав любого государства, даже братской России". По его словам, белорусам ранее "хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья". Более того, как заявил белорусский лидер, Минск никогда не подпишет интеграционные документы, наносящие вред Белоруссии. При этом, он опроверг недавние предположения о том, что Минск и Москва идут к созданию единого парламента. "Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет", - заверил Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер заявил о своей убежденности в том, что на Владимира Путина в настоящее время оказывается жесточайшее антибелорусское давление. "Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - привело агентство БелТА слова Лукашенко.

На этот пассаж попытался ответить российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с Сергеем Румасом. "Интеграционные процессы так устроены, что всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть "антибелорусские элементы", которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет", - сказал российский премьер.

В то же время, по его словам, то, что у Москвы и Минска "сохраняются какие-то вопросы, - это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный". "Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, была очень быстрой, но в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов, надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит", - заявил Медведев на переговорах в пятницу.