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WSJ: власти США могут внести иностранные филиалы Amazon в список пиратских организаций

Список планируется опубликовать в ближайшие недели
Глава Amazon Джефф Безос AP Photo/John Locher
Описание
Глава Amazon Джефф Безос
© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена внести некоторые иностранные филиалы американского онлайн-ретейлера Amazon в список компаний, занимающихся распространением контрафактной продукции. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По ее данным, соответствующий список составляется на ежегодной основе аппаратом представителя США на торговых переговорах. В него попадают "торговые площадки, которые подозреваются в торговле или содействии торговле контрафактной продукцией и пиратским контентом".

Источники издания утверждают, что в числе сотрудников аппарата президента США есть люди, выступающие за то, чтобы включить некоторые зарубежные филиалы Amazon в этот список, который, как ожидается, будет опубликован в ближайшие недели. При этом газета не указывает, подразделения онлайн-ретейлера в каких именно странах могут попасть в список.

Окончательное решение до сих пор не принято, указывает The Wall Street Journal, подчеркивая, что аналогичная инициатива в прошлом году провалилась. Руководство Amazon в ответ на запрос издания заявило о том, что "строго запрещает распространение контрафакта" на своей платформе и направляет большие объемы средств на защиту покупателей, онлайн-магазинов и торговых марок.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

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