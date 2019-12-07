Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple планирует во второй половине 2021 года выпустить модель смартфона iPhone без разъема Lightning, который используется с 2012 года. Об этом сообщил в четверг сайт MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple.

Ресурс ссылается на эксперта Ку Мин Чи, который полагает, что новый флагманский смартфон Apple будет лишен разъема Lightning, используемого в современных моделях компании как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. В результате чего станет "полностью беспроводным", считает аналитик.

По его мнению, в первой половине 2021 года Apple выпустит более доступный смартфон, который будет назван iPhone SE 2 Plus. Он будет оснащен экраном во всю переднюю панель, как и топовые модели компании, но лишен Face ID - системы трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. При этом система распознавания отпечатка пальца Touch ID может быть встроена в кнопку включения.

Этот же эксперт прогнозирует выпуск в 2020 году сразу пяти новых моделей iPhone. Первая из них - iPhone SE 2 - будет оснащена жидкокристаллическим дисплеем диагональю 4,7 дюйма и поступит в продажу в первом полугодии следующего года. Остальные будут относиться к категории флагманских смартфонов и получат OLED-экраны диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Эксперт полагает, что эти устройства первыми выйдут на рынки США, Канады, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone и iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $1,2 трлн.