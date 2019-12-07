Верховный суд США отложил решение о передаче Конгрессу документов о сделках Трампа

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд США приостановил решение апелляционного суда второго округа о передаче германским Deutsche Bank и американским банком Capital One Палате представителей Конгресса финансовой документации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованных в пятницу вечером материалах суда.

Постановление, вынесенное 3 декабря, отзывается до 13 декабря. "Ответ должен быть составлен до или к 11 декабря", - отмечается в материалах.

По данным газеты The New York Times, в мае суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента США, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, просивших наделить банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы (Адам Шифф и Максин Уотерс соответственно).