Число посетителей казино в Красной Поляне в 2019 году увеличилось вдвое

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 1 млн человек из 149 стран посетили игорную зону "Красная поляна" в Сочи в 2019 году. Это превысило показатель прошлого года в два раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе игорной зоны.

"Всего игорную зону за год посетило около 1 миллиона человек из 149 стран", - сообщили в пресс-службе

В прошлом году количество гостей составило более 510 тысяч человек из 133 стран.

Подводя итоги 2019 года, в пресс-службе игорной зоны рассказали, что суммарный призовой фонд всех покерных турниров составил более 936 млн рублей. Было разыграно свыше 500 млн рублей и 30 автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе, в 2019 году было открыто третье казино в игорной зоне Красной Поляны - "Бумеранг". За год работы на сцене заведения состоялись многочисленные концерты отечественных исполнителей, в нем были запущены мегаджекпоты. В октябре на территории курорта "Красная Поляна" открылась спортивно-развлекательная площадка "Wow Арена", которая способна трансформироваться под любые форматы мероприятий.

В 2019 году в "Казино Сочи" состоялись 12 международных серии покерных турниров и первый летний музыкально-игровой фестиваль "SochiSummerFest", в рамках которого было разыграно 25 млн рублей. В течение года в заведениях игорной зоны с концертами выступили более 70 известных мировых и российских звезд. Кроме того, в этом году "Казино Сочи" было признано лучшей MICE-площадкой (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий - прим. ТАСС) по мнению национальной премии "Спорт и Россия".

Игорная зона "Красная Поляна", созданная в августе 2016 года распоряжением правительства РФ, представлена тремя заведениями: "Казино Сочи" и казино "Бумеранг" и зал игровых автоматов "Бонус".