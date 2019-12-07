В России появится новый сопроводительный документ на машину

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года. Об этом говорится в материалах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Этикетка энергоэффективности является частью сопроводительных документов на автомобиль. Ее обязательное наличие вводится новым национальным стандартом РФ (ГОСТ Р), регулирующим способы информирования потребителей об энергоэффективности и экологическом классе автомобилей. Документ вступает в силу 31 марта 2020 года.

Согласно документу, требование обязательно для всех автомобилей массой до 3,5 тонн, которые также оборудованы любыми типами двигателей (внутреннего сгорания, электрическими, гибридными). Под исключение подпадают изготовители автомобилей, чей годовой выпуск составляет не более 2 тыс. штук

Этикета по внешнему виду аналогична этикеткам на бытовой технике, которые информируют о классе энергопотребления. В отношении транспортных средств вводится семь основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса (А++, А+, B+). На высшую оценку А++ могут претендовать только машины с нулевым выбросом СО2. В целом класс А предполагает выбросы до 50 г/км СО2; класс В от 51 до 95 г/км, класс С от 96 до 120 г/км. В самом последнем G - выбросом С02 свыше 221 г /км.

Кроме того, на этикетке энергоэффективности должны располагаться наименование и торговый знак изготовителя, марка и модель транспортного средства, вид потребляемого им топлива и официальное значение его потребления на 100 км пути (в литрах, кубических метрах и/или Вт-ч/км), а также запас хода. Также на этикетке должен быть указан экологический класс автомобиля (кроме электромобилей).

Аналогичные требования к маркировке в Европейском союзе действуют с 2010 года. Считается, что подобное информирование стимулирует производителей выпускать, а потребителей приобретать энергоэффективные транспортные средства, а значит позволяет уменьшить воздействие человека на изменение климата и экономит природные ресурсы.