Медведев: Россия думает о европейцах и не может прекратить поставки газа через Украину

Премьер подчеркнул, что договоренность по газу между Москвой и Киевом должна быть обоюдовыгодной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия не может прекратить поставки газа через Украину, так как заботится об интересах европейских и украинских потребителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу". "Это [прекращение поставок] невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа - прим. ТАСС). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал глава российского кабмина.

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На вопрос, может ли РФ запретить европейским партнерам реверс газа на Украину, Медведев ответил, что "это довольно сложно с точки зрения технологического контроля". Глава кабмина также обратил внимание, что Киев сейчас активно внедряет у себя европейское законодательство в газовой сфере, что абсолютно устраивает Москву. "Им было сказано: <...> только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", - сказал Медведев. "Мы готовы работать по европейскому законодательству, но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - уверен глава российского правительства. Обоюдовыгодная договоренность Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита, заявил российский премьер. "Хотят они [украинские власти] этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу.