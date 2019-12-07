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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Авиарегулятор США намерен взыскать с Boeing $3,9 млрд за установку некачественных деталей

По данным ФАУ, это вызвало проблемы с предкрылками самолетов, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке

ТАСС, 7 декабря. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать в качестве штрафа $3,9 млрд с корпорации Boeing за установку некачественных деталей примерно на 133 самолетах, дефекты в которых были сокрыты компанией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении авиарегулятора.

"ФАУ утверждает, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими поставщиками требований системы контроля качества компании", - говорится в тексте. Такая ошибка вызвала проблемы с предкрылками самолетов, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке воздушных средств.

Отмечается, что у Boeing есть 30 дней на то, чтобы ответить на предложение авиарегулятора.

В июне ФАУ сообщило, что отдельные части пассажирских лайнеров 737 MAX и 737 NG, принадлежащие Boeing, могли быть произведены неправильно, что потребует их замены в самолетах данного класса. Как уточнил авиарегулятор, дефектные детали "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя", на них могут появляться трещины в результате "неправильного процесса изготовления", что ведет к повреждению воздушного судна в полете.

Эксплуатация 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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