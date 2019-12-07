Киев готовит законопроект, запрещающий возврат Приватбанка экс-владельцам

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Украины не намерены возвращать Приватбанк бывшим акционерам и готовят соответствующий законопроект. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Национальный банк Украины (НБУ) действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка", - сказал он в интервью РБК-Украина. По словам премьера, такой законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Гончарук также подчеркнул, что законопроект сделает невозможным возвращение Приватбанка бывшему его акционеру Игорю Коломойскому. "Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам, - сказал он. - Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка".

В декабре 2016 года по предложению НБУ и акционеров Приватбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица, подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд (МВФ) требует от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.