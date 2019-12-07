Ericsson выплатит властям США более $1 млрд в рамках соглашения по делу о коррупции

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson выплатит более $1 млрд штрафа в рамках соглашения с американскими властями для урегулирования претензий при расследовании фактов коррупции, в том числе подкупа правительственных чиновников в ряде стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Швеции пресс-релизе концерна.

"Ericsson заключил соглашение с Министерством юстиции США по урегулированию обвинений, связанных с нарушениями закона о противодействии коррупции, - отмечено в сообщении. - Общие выплаты составят $1,06 млрд".

Как пояснил в субботу на пресс-конференции глава концерна Бёрье Экхольм, эти правонарушения совершались самостоятельно отдельными менеджерами на местах.

"В некоторых регионах у нас было несколько принимавших решения сотрудников, которые действовали со злым умыслом и которые сознательно не применяли правила, - отметил он. - У нас абсолютно нулевая терпимость к коррупции, и мы примем меры против нарушений наших правил".

Правонарушения - подкуп должностных лиц - были совершены в 2000-2016 годах и связаны со сделками в Китае, Вьетнаме, Кувейте, Индонезии и Джибути. Как ранее сообщил Минюст США, выплаты на урегулирование включают уголовные санкции в размере более $520 млн и $540 млн, которые должны быть выплачены Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия начала расследование по делу Ericsson в 2013 году, американский Минюст - в 2015. Концерн признал нарушения закона противодействии коррупции. Как сообщил на пресс-конференции Экхольм, его компания сразу приняла ряд мер, как только стало известно об этих фактах. В 2016 году Ericsson назначил для расследования этого вопроса внешнего аудитора.