Руководство "Нафтогаза" останется прежним до завершения переговоров по газу

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Изменения в руководстве "Нафтогаз Украины" не планируются до завершения процесса отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) и переговоров с Россией по транзиту газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя информацию о подготовке решений о смене руководства "Нафтогаза".

"В отношении "Нафтогаза" сейчас не может быть речи о каких-либо кадровых решениях. У нас идут переговоры с россиянами. Как минимум до момента завершения анбандлинга об этом не стоит говорить. Мне неизвестно о каких-либо политических решениях насчет изменения руководства "Нафтогаза", - сказал он в интервью РБК-Украина.

В понедельник, 2 декабря, глава Минэнерго Алексей Оржель заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний. Он, в частности, сообщил что это будет касаться менеджмента "Нафтогаза", а также оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Новое руководство будет избираться на конкурсной основе, добавил министр.

Между тем уже 3 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг утверждение своего коллеги, заявив, что по "Нафтогазу" никаких "изменений нет и не будет" - ни в части смены правления, ни касательно наблюдательного совета компании.