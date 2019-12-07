{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Руководство "Нафтогаза" останется прежним до завершения переговоров по газу

Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Изменения в руководстве "Нафтогаз Украины" не планируются до завершения процесса отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) и переговоров с Россией по транзиту газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя информацию о подготовке решений о смене руководства "Нафтогаза".

"В отношении "Нафтогаза" сейчас не может быть речи о каких-либо кадровых решениях. У нас идут переговоры с россиянами. Как минимум до момента завершения анбандлинга об этом не стоит говорить. Мне неизвестно о каких-либо политических решениях насчет изменения руководства "Нафтогаза", - сказал он в интервью РБК-Украина.

В понедельник, 2 декабря, глава Минэнерго Алексей Оржель заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний. Он, в частности, сообщил что это будет касаться менеджмента "Нафтогаза", а также оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Новое руководство будет избираться на конкурсной основе, добавил министр.

Между тем уже 3 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг утверждение своего коллеги, заявив, что по "Нафтогазу" никаких "изменений нет и не будет" - ни в части смены правления, ни касательно наблюдательного совета компании.

Теги
УкраинаГазовый конфликт России и УкраиныГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
Россия - Белоруссия
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать газ за $200
Минск не просит у Москвы дешевый газ или дешевую нефть, отметил белорусский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС