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Россия - Белоруссия
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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать газ за $200

Минск не просит у Москвы дешевый газ или дешевую нефть, отметил белорусский лидер
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СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену",- сказал белорусский лидер. В противном случае, отметил Лукашенко, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о Союзном государстве - прим. ред.). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо",- отметил Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияРоссия - Белоруссия
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