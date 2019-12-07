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Освоение Арктики

Индия рассматривает возможность доступа к ресурсам Арктики через МТК "Север-Юг"

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма рассказал о потенциальных направлениях сотрудничества с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Индия намерена изучить возможность доступа к богатым ресурсами регионам Арктики через международный транспортный коридор "Север-Юг". Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, выступая в Санкт-Петербурге на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Мы изучаем возможность установления связи между Арктическим регионом и МТК "Свевер-Юг", - цитирует в субботу Варму сайт газеты The Economic Times.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с Россией в Арктическом совете и активно обсуждаем потенциальные направления сотрудничества в том числе в сфере энергетической безопасности, научных исследований и транспортных связей", - отметил Варма.

По словам посла, в настоящее время Индия обсуждает с Россией сотрудничество, касающееся Северного морского пути, а также развития совместных проектов в энергетической области, добычи полезных ископаемых в арктическом регионе.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Планируется, что этот коридор позволит сократить время и стоимость доставки грузов.

Теги
ИндияРоссияОсвоение АрктикиАрктика сегодня
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