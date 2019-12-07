Россия и Украина обсуждают общедоступный объем вылова в Азовском море

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина обсуждают общедопустимый вылов рыбы в Азовском море в рамках протокола о квотах. Об этом в субботу журналистам сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщал, что Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, по его словам, протокол о квотах между странами будет подписан до конца 2019 года. В конце ноября глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов заявил, что Украина согласовала с Россией квоты на вылов.

"Мы провели комиссию. Мы с ними [c Украиной] обсуждаем общедопустимый вылов, который может быть в Азовском море", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно.

Азовское море - это внутреннее море двух государств - России и Украины, а рыболовство регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.