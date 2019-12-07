{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Украина обсуждают общедоступный объем вылова в Азовском море

Киев планирует подписать протокол по использованию природных ресурсов на 2020 год дистанционно

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина обсуждают общедопустимый вылов рыбы в Азовском море в рамках протокола о квотах. Об этом в субботу журналистам сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщал, что Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, по его словам, протокол о квотах между странами будет подписан до конца 2019 года. В конце ноября глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов заявил, что Украина согласовала с Россией квоты на вылов.

"Мы провели комиссию. Мы с ними [c Украиной] обсуждаем общедопустимый вылов, который может быть в Азовском море", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно.

Азовское море - это внутреннее море двух государств - России и Украины, а рыболовство регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.

Теги
УкраинаРоссияШестаков, Илья Васильевич
Реклама на ТАСС
Россия - Белоруссия
Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть
Для конкурирующих предприятий должны быть равные условия, отметил белорусский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС