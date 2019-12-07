Сенат США включил санкции против "Северного потока - 2" в законопроект о военном бюджете

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США включил положения о введении санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2" в законопроект о военном бюджете на следующий год. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg .

По словам его источников из числа американских законодателей, речь идет о рестрикциях в отношении лиц и компаний, которые связаны с судами, применяемыми для строительства газопровода. Руководителям этих компаний может быть отказано во въезде в США, транзакции, касающиеся их американских активов, могут быть заблокированы. Как констатирует агентство, ранее законопроект, предполагающий введение таких санкций, представили сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

Как отмечается в публикации, законодатели, выступающие за введение данных рестрикций, полагают, что президент США Дональд Трамп не смог принять достаточных мер для препятствования строительству газопровода. Ранее на этой неделе помощник Круза заявил, что проект "Северный поток - 2" может быть завершен в течение 60 дней. По сведениям агентства, законодатели рассчитывают, что законопроект о военном бюджете будет принят до 20 декабря.