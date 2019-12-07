В Белоруссии в 25-й раз за год подорожал бензин

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильное топливо выросли в Белоруссии в 25-й раз с начала года в связи с возросшими затратами на приобретение нефти. Как сообщила в субботу пресс-служба концерна "Белнефтехим", с 8 декабря цена за литр топлива выросла в среднем на 1 копейку.

"С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, - проинформировали в "Белнефтехиме".

С воскресенья стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,71 рублей ($0,81), бензина АИ-92-К5-Евро - 1,61 рублей ($0,77), АИ-98-К5-Евро - 1,93 рублей ($0,92), дизельного топлива - 1,71 рублей ($0,81).

Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 декабря, тогда все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз.