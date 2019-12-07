Орешкин: позиции России и Белоруссии по нефти и газу были серьезно сближены

"Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений - по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса, - сказал он. - Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены".

Министр пояснил, что с понедельника, 9 декабря, согласование спорных вопросов продолжится на экспертном уровне. "С понедельника на экспертном уровне начинаем детальную проработку всех указаний, которые мы сегодня получили, для того, чтобы все это сформулировать и погрузить в дорожные карты, - сказал Орешкин. - Затем будем докладывать премьеру, он будет докладывать президенту".

По словам главы Минэкономразвития, накануне состоявшихся переговоров количество спорных вопросов оставалось уже небольшим. "Сейчас их стало еще меньше, мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед, указания даны, сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться", - заключил он, не назвав конкретное количество тем, требующих дополнительного согласования.