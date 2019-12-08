РЖД перешли на новый график движения поездов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Как отмечают в компании, треть всех поездов (334 поезда) сократят время в пути; у 47 поездов сокращение составит от 30 до 60 минут, у 44 - свыше часа. Так, поезд № 5/6 Астрахань - Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк - Санкт-Петербург - на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск - Анапа - на 3 часа 12 минут. В новом графике количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа.

География курсирования двухэтажных поездов расширена до 17 пар на 13 маршрутах (было 11 пар на девяти маршрутах). Например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва - Пенза, а с 25 декабря - на маршруте Москва - Брянск.

Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах (в графике на 2018/2019 годы - 69 пар поездов на 41 маршруте).

Увеличится и число дневных экспрессов - будут назначены 14 новых поездов на восьми маршрутах. Среди них - Краснодар - Анапа, Ростов - Анапа - Новороссийск, Армавир-Ростовский - Имеретинский курорт, Екатеринбург - Тюмень, Екатеринбург - Пермь, Хабаровск - Владивосток.

В РЖД напомнили, что холдинг осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии. В графике на 2019/2020 годы назначены следующие новые международные поезда: Андижан - Уфа, Новороссийск - Баку, Гомель - Новозыбков.